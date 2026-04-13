Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА

Максим Шульга зіграв свій 10-й матч в НБА, вперше вийшовши у старті «Бостона» на матч останнього туру регулярного чемпіонату проти «Орландо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Бостон» виграв 113:108 і з другого місця Східної конференції вийшов у плейоф. Шульга провів на паркеті 18 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

Завершився сезон для Святослава Михайлюка. Його «Юта» програла «Лейкерс» 107:131 і фінішувала останньою у Західній конференції. Михайлюк залишився в запасі. Загалом в цьому сезоні Святослав Михайлюк зіграв рівно у 50 матчах, в середньому грав 23.1 хвилину, набирав 9.4 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі.

Лише в трьох сезонах Михайлюк провів більше матчів в НБА – у сезоні 2019/20 зіграв 56 матчів за «Детройт», в наступному в сумі відіграв 67 матчів за «Детройт» і «Оклахому», а у сезоні 2021/22 провів 59 матчів за «Торонто».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)