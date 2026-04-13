Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА
Шульга (праворуч) допоміг «Бостону» перемогти «Орландо»
Фото: Reuters

Шульга зіграв 18 хвилин, набрав 3 очки, зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення 

Максим Шульга зіграв свій 10-й матч в НБА, вперше вийшовши у старті «Бостона» на матч останнього туру регулярного чемпіонату проти «Орландо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Бостон» виграв 113:108 і з другого місця Східної конференції вийшов у плейоф. Шульга провів на паркеті 18 хвилин, набрав 3 очки (0/1 двоочкові, 1/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 4 фолах.

Завершився сезон для Святослава Михайлюка. Його «Юта» програла «Лейкерс» 107:131 і фінішувала останньою у Західній конференції. Михайлюк залишився в запасі. Загалом в цьому сезоні Святослав Михайлюк зіграв рівно у 50 матчах, в середньому грав 23.1 хвилину, набирав 9.4 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі.

Лише в трьох сезонах Михайлюк провів більше матчів в НБА – у сезоні 2019/20 зіграв 56 матчів за «Детройт», в наступному в сумі відіграв 67 матчів за «Детройт» і «Оклахому», а у сезоні 2021/22 провів 59 матчів за «Торонто».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: НБА баскетбол Максим Шульга Святослав Михайлюк

Новини

Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА
Шульга вперше у кар'єрі вийшов у стартовому складі на гру НБА
Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ
Бомбардир «Барселони» обрав наступний клуб – ЗМІ
Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА
Визначилися всі пари плейоф та плейін НБА
Вперше з 2022 року збірна України зіграти з Росією у командному виді спорту
Вперше з 2022 року збірна України зіграти з Росією у командному виді спорту
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
Скандальний Ф'юрі знищив росіянина у поєдинку в Лондоні
Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті
Український кіберспортсмен став найкращим гравцем на турнірі в Бухаресті

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

