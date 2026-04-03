Клуби Липового і Боброва здобули перемоги у чемпіонаті Румунії з баскетболу

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Бобров відіграв 23 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 8 підбирань, віддав 2 передачі

До кінця регулярного чемпіонату у Румунії залишилось п’ять турів

У чемпіонаті Румунії з баскетболу відбулись чергові матчі за участю команд українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

До кінця регулярного чемпіонату у Румунії залишилось п’ять турів і обидві команди українців впевнено займають місця в зоні плейоф.

«Динамо» Бухарест обіграло «Тиргу-Жиу» 99:71 і вийшло на друге місце в турнірній таблиці. В'ячеслав Бобров відіграв 23 хвилини, набрав 9 очок (4/6 двоочкові, 0/1 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення при 2 фолах.

«Рапід» Бухарест піднявся на п’яту сходинку, обігравши «Арджес» 82:77. Олександр Липовий провів на майданчику 22 хвилини, набрав 14 очок (1/4 двоочкові, 2/4 триочкові, 6/6 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 3 передачі, поставив 1 блок-шот при 4 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
