«Дніпро» поступився на виїзді грецькому «Лавріо» у кваліфікації Кубку Європи



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Українська команда програла у першому матчі першого раунду відбору

Дніпряни почали перший офіційний матч нового сезону на виїзді з психологічно важливого триочкового влучання Закурдаєва. Воно додало гостям впевненості на початку. Попри рівноцінну відповідь Ніксона, гості продовжували наполегливо атакувати та знову вийшли вперед.

Згодом українці вже на вісім очок випереджали господарів. Та закріпити й зміцнити стартовий успіх не вдалося. Господарі таки перехопили ініціативу. Із середини стартової 10-хвилинки «Лавріо» невпинно скорочував різницю. Дніпряни трохи збили запал господарів, однак все ж програли за підсумками чверті чотири очки.

Ситуація змінилася у другій половині другої 10-хвилинки. Триочковий Мішули надав гостям позитивного імпульсу. Згодом влучання Тимофеєва та ще один триочковий Мішули повернули невелику перевагу дніпрянам.

Господарі пробували повернути собі контроль над поєдинком, але їм знову завадив точний триочковий Мішули. На велику перерву команди пішли вже за п'ятиочкової переваги українців.

Та про остаточний перелом говорити було занадто рано. Уже з поновленням гри греки впевнено стали знову набирати. Українці, правда, не дозволяли супернику надто багато. Гра вирівнялася. На заключну чверть команди пішли за одного балу переваги на користь господарів.

Заключну чверть греки почали точним триочковим Ніксона. Після нього господарі вже не віддавали перевагу. Згодом вона зросла до восьми очок. За три хвилини до кінця основного ігрового часу українці скоротили відставання до двох очок. Але на більше сил не виявилося. Греки ж взялися збільшувати різницю й змогли завершити перший поєдинок з дев’ятьма очками переваги.

Матч-відповідь за шість днів у Дніпрі.

Кубок Європи FIBA з баскетболу

Кваліфікація. Раунд 1. Матч 1

«Лавріо» (Греція) – «Дніпро» (Україна) – 82:73 (26:22, 14:23, 20:14, 22:14)

Джерело: Федерація баскетболу України