«Дніпро» поступився «Шауляю» на зборі в Литві



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Фото: ФБУ

Найрезультативнішими у «Дніпра» стали Закурдаєв, у якого 13 очок та Тимофеєнко, який набрав 12 балів

Віце-чемпіон України та володар національного Кубку «Дніпро» зазнав поразки у контрольном поєдинку на зборі в Литві.

Команда Дениса Журавльова поступилась «Шауляю» - п’ятій команді минулого регулярного чемпіонату литовської першості - з рахунком 66:90.

Найрезультативнішими у «Дніпра» стали Закурдаєв, у якого 13 очок та Тимофеєнко, який набрав 12 балів, додавши до них 5 підбирань та 3 передачі.

Товариський матч

«Шауляй» (Литва) - «Дніпро» (Україна) 91:66

«Дніпро»: Закурдаєв 13 + 2 підбирання, Тимофеєнко 12 + 5 підбирань + 3 передачі, Кушніров 8 + 3 підбирання - 3 втрати, Кожемякін 5 + 4 передачі + 4 підбирання - 3 втрати, Сізов 2 - старт, Прокопенко 11 + 5 підбирань + 2 передачі, Шундель 8 + 7 підбирань, Ревзін 5, Натяжко 2, Бондарчук 0, Нємцу 0



