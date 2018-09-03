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    «Дніпро» у контрольному поєдинку поступився «Нептунасу»

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    Фото: ФБУ - «Дніпро» у контрольному поєдинку поступився «Нептунасу»
    Фото: ФБУ

    Всього в Литві українці проведуть п’ять контрольних поєдинків

    Віце-чемпіон України і володар національного Кубку «Дніпро» зіграв свій перший контрольний матч.

    У Литві підопічні Дениса Журавльова з рахунком 52:71 поступились «Нептунасу», інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Найкращим у складі українського клубу в цьому матчі став Станіслав Тимофеєнко, який до 14 очок додав дві передачі.

    Також відзначимо повернення на майданчик екс-центрового збірної України Кирила Натяжка, який не виступав на офіційному рівні два роки.

    Свій другий матч на зборі в Литві «Дніпро» зіграє 3 вересня проти команди другої за силою литовської ліги.

    Всього в Литві українці проведуть п’ять контрольних поєдинків. 

    Товариські матчі з баскетболу

    «Нептунас» (Литва) - «Дніпро» (Україна) 71:52

    «Дніпро»: Тимофеєнко 14 + 2 передачі, Закурдаєв 6, Кушніров 5, Вільховецький 3 + 2 передачі, Шундель 2 - старт, Сізов 9 + 3 підбирання, Бондарчук 7 + 2 підбирання, Прокопенко 3 + 9 підбирань, Натяжко 2 + 3 підбирання, Кожем’якін 1

    чемпіонат України баскетбол
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