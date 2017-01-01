«Дніпро» впевнено обіграв «Будівельник» у першій грі чвертьфіналу Кубку України

«Будівельник» програв без лідерів за всіма статтями

Незважаючи на всім відомі кадрові проблеми, з якими зіткнувся «Будівельник» напередодні принципового матчу, команда Володимира Коваля досить непогано виглядала проти лідера сезону у дебюті гри. «Дніпро» грав розкуто та з помітним запасом, а Денис Журавльов сміливо застосовував широку ротацію – вже у першій половині у



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Фото ФБУ

«Будівельник» програв без лідерів за всіма статтями

Незважаючи на всім відомі кадрові проблеми, з якими зіткнувся «Будівельник» напередодні принципового матчу, команда Володимира Коваля досить непогано виглядала проти лідера сезону у дебюті гри.

«Дніпро» грав розкуто та з помітним запасом, а Денис Журавльов сміливо застосовував широку ротацію – вже у першій половині у господарів на паркеті побували всі 11 баскетболістів, і лише один Сизов набраними очками відзначитися не зумів.

Цікаво, що за підсумками перших 20 хвилин гри підбирання виграли гості, але на велику перерву команди пішли за сім балів переваги «Дніпра», а більшу частину набраних очок у господарів до свого активу записала лава запасних.

Варто було господарям трохи додати у третій чверті, як перевага моментально сягнула 20 очок.

Чим ближче була фінальна сирена, тим складніше було залишатися у грі знекровленим киянам, у складі яких великі хвилини вже у першому матчі за клуб отримав Геннадій Дзюба.

Якщо у першій половині гості зуміли хоч якось стримати суперника, то у другій частині гри на паркеті було повне домінування господарів, яке вилилося у підсумкові «+27» для «Дніпра».

Команда Дениса Журавльова впевнено виграла перший матч 1/4 фіналу Кубку України, тріумфально завершивши 2018 рік.

Другий поєдинок чвертьфінального раунду відбудеться вже у новому році. Команди зіграють матч-відповідь 25 січня у Києві.

Кубок України з баскетболу

Чоловіки

1/4 фіналу

«Дніпро» - «Будівельник» - 89:62 (21:16, 22:18, 30:14, 16:14)