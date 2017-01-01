«Дніпровські Білки» вийшли у лідери жіночого чемпіонату України з хокею

Втім, віртуальним лідером змагання є клуб «Пантери»

У Харкові завершився третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок. У першому матчі третього дня «Україночка» лише першу половину гри чинила супротив «Дніпровським Білкам». Стартова 20-хвилинка завершилась унічию, яка була досягнута завдяки хорошій грі Аріни Секрієрі та невезінню форвардів «Україночки»,



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Фото ФХУ

Втім, віртуальним лідером змагання є клуб «Пантери»

У Харкові завершився третій тур чемпіонату України з хокею серед жінок.

У першому матчі третього дня «Україночка» лише першу половину гри чинила супротив «Дніпровським Білкам».

Стартова 20-хвилинка завершилась унічию, яка була досягнута завдяки хорошій грі Аріни Секрієрі та невезінню форвардів «Україночки», інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

У другому періоді на авансцену вийшла лідер «білок» Інгуна Лукашевіца, яка стала головним фактором перемоги команди Сергія Зубкова. Латвійка закинула тричі і ще одного разу допомогла відзначитись Вікторії Ценовій.

У киянок традиційно для останніх матчів найактивнішою була ланка сестер Аліпових. Але їх зусиль виявилося замало для успіху – 2:6.

У заключному матчі туру тренер «Пантер» Вадим Радченко дав пограти усім хокеїсткам, які мають небагато ігрової практики. Голодні до матчів харків’янки лише у першому періоді відчували супротив з боку «Лавини».

Чимало гравців «рожево-чорних» набрали свої перші бомбардирські бали в чемпіонаті – 17:1 на користь «Пантер».

За підсумками туру турнірну таблицю чемпіонату очолюють «Дніпровські Білки». Втім, віртуальними лідерами змагання є «Пантери», які наразі втратили лише два очка.

«Україночка» – «Лавина» – 13:0 (5:0; 4:0; 4:0)

«Пантери» – «Дніпровські Білки» – 10:1 (3:0; 1:1; 6:0)

«Дніпровські Білки» – «Лавина» – 10:1 (1:0; 4:0; 5:1)

«Пантери» – «Україночка» – 6:1 (2:1; 3:0; 1:0)

«Дніпровські Білки» – «Україночка» – 6:2 (1:1; 2:0; 3:1)

«Пантери» – «Лавина» – 17:1 (2:1; 5:0; 10:0)

Турнірне становище: «Дніпровські Білки» - 18 (9), «Пантери» - 16 (6), «Королеви Дніпра» - 13 (6), «Україночка» - 9 (9), «Лавина» - 0 (6).