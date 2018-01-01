До дня народження Василя Ломаченка випустили фільм (відео)
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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
Фільм присвячений Ломаченку називається «Боксер року»
17 лютого виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях.
Про це повідомляє видання BOXING.UA.
«Боксер року»,- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному українському бійцеві.
У центрі сюжету - бій Ломаченко - Рігондо. А, точніше, весь останній тиждень перед поєдинком, який для Ломаченко став визначним.