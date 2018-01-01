До дня народження Василя Ломаченка випустили фільм (відео)

Фільм присвячений Ломаченку називається «Боксер року»

17 лютого виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях. Про це повідомляє видання BOXING.UA. «Боксер року»,- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному



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Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

Фільм присвячений Ломаченку називається «Боксер року»

17 лютого виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях.

Про це повідомляє видання BOXING.UA.

«Боксер року»,- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному українському бійцеві.

У центрі сюжету - бій Ломаченко - Рігондо. А, точніше, весь останній тиждень перед поєдинком, який для Ломаченко став визначним.