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    До дня народження Василя Ломаченка випустили фільм (відео)

    Фільм присвячений Ломаченку називається «Боксер року»
    17 лютого виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях. Про це повідомляє видання BOXING.UA. «Боксер року»,- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному
    • Сьогодні, 19:32
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    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images
    Василь Ломаченко. Фото: Getty Images

    Фільм присвячений Ломаченку називається «Боксер року»

    17 лютого виповнюється тридцять років дворазовому Олімпійському чемпіону і Чемпіону світу серед професіоналів Василю Ломаченку, який був визнаний кращим боксером 2017 року у всіх найавторитетніших опитуваннях.

    Про це повідомляє видання BOXING.UA.

    «Боксер року»,- так називається новий документальний фільм, присвячений видатному українському бійцеві.

    У центрі сюжету - бій Ломаченко - Рігондо. А, точніше, весь останній тиждень перед поєдинком, який для Ломаченко став визначним.

    бокс Василь Ломаченко
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