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    До двох відсторонених від Олімпіад російських спортсменів вирішили не застосовувати санкції

    Дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення
    Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації санного спорту (FIL) вирішила не застосовувати санкції щодо довічно відсторонених Міжнародним олімпійським комітетом від Олімпіад російських саночників Альберта Демченка і Тетяни Іванової, повідомили на офіційному сайті комісії 2 січня. Згідно з повідомленням, справа спортсменів, позбавлених медалей
    • Сьогодні, 17:57
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    Альберт Демченко. Фото: Sports.ru
    Альберт Демченко. Фото: Sports.ru

    Дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення

    Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації санного спорту (FIL) вирішила не застосовувати санкції щодо довічно відсторонених Міжнародним олімпійським комітетом від Олімпіад російських саночників Альберта Демченка і Тетяни Іванової, повідомили на офіційному сайті комісії 2 січня.

    Згідно з повідомленням, справа спортсменів, позбавлених медалей Олімпіаді в Сочі, розглядалася у вівторок в німецькому Берхтесгадені.

    У повідомленні йдеться, що дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення Демченком та Івановою антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014-го року в російському Сочі.

    Ця постанова втім не скасовує попереднього рішення МОК щодо участі в Олімпіаді у Пхьончхані в лютому. Обидва спортсмени не матимуть дозволу на участь.

    Іванова, як очікується, зможе виступити на найближчому етапі Кубка світу 6-7 січня в німецькому місті Кенігсзе як учасниця, а Демченко як тренер.

    Джерело: Радіо Свобода

    Росія санкції МОК російські спортсмени
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