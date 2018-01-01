До двох відсторонених від Олімпіад російських спортсменів вирішили не застосовувати санкції

Дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації санного спорту (FIL) вирішила не застосовувати санкції щодо довічно відсторонених Міжнародним олімпійським комітетом від Олімпіад російських саночників Альберта Демченка і Тетяни Іванової, повідомили на офіційному сайті комісії 2 січня. Згідно з повідомленням, справа спортсменів, позбавлених медалей



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Альберт Демченко. Фото: Sports.ru

Дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації санного спорту (FIL) вирішила не застосовувати санкції щодо довічно відсторонених Міжнародним олімпійським комітетом від Олімпіад російських саночників Альберта Демченка і Тетяни Іванової, повідомили на офіційному сайті комісії 2 січня.

Згідно з повідомленням, справа спортсменів, позбавлених медалей Олімпіаді в Сочі, розглядалася у вівторок в німецькому Берхтесгадені.

У повідомленні йдеться, що дисциплінарна комісія «не змогла з повною впевненістю» встановити факт порушення Демченком та Івановою антидопінгових правил на Олімпійських іграх 2014-го року в російському Сочі.

Ця постанова втім не скасовує попереднього рішення МОК щодо участі в Олімпіаді у Пхьончхані в лютому. Обидва спортсмени не матимуть дозволу на участь.

Іванова, як очікується, зможе виступити на найближчому етапі Кубка світу 6-7 січня в німецькому місті Кенігсзе як учасниця, а Демченко як тренер.

Джерело: Радіо Свобода