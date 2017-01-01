До Харкова приїде тренер однієї з найсильніших збірних світу

Тіте буде спостерігати за матчем «Шахтар» - «Манчестер Сіті» з трибун «Металіста»

Головний тренер збірної Бразилії Тіте планує відвідати матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті». У складі «Шахтаря» наставник «чарівників м'яча» на власні очі зможе переглянути Ісмаїлі, Бернарда, Фреда та Тайсона, стверджує Football.ua. Що стосується



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Тіте. Фото Getty Images

Тіте буде спостерігати за матчем «Шахтар» - «Манчестер Сіті» з трибун «Металіста»

Головний тренер збірної Бразилії Тіте планує відвідати матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті».

У складі «Шахтаря» наставник «чарівників м'яча» на власні очі зможе переглянути Ісмаїлі, Бернарда, Фреда та Тайсона, стверджує Football.ua.

Що стосується «містян», то і у їхньому складі є кілька гравців збірної Бразилії, але хто з них може вийти на поле, сказати важко, адже команда Гвардіоли вже забезпечила собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів і може зіграти резервним складом проти підопічних Фонсеки.

Поєдинок «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться на ОСК «Металіст» у середу, 6 грудня. Початок о 21:45.

Зауважимо, якщо «Шахтар» не поступиться у цьому поєдинку, то також забезпечить собі єврокубкову весну у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

Нагадаємо, у «Шахтарі» підтвердили, що Фредом та Ісмаїлі цікавляться інші клуби.

Також була інформація, що бразильський гравець «Шахтаря» Ісмаїлі може отримати українське громадянство.