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    До Харкова приїде тренер однієї з найсильніших збірних світу

    Тіте буде спостерігати за матчем «Шахтар» - «Манчестер Сіті» з трибун «Металіста»
    Головний тренер збірної Бразилії Тіте планує відвідати матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті». У складі «Шахтаря» наставник «чарівників м'яча» на власні очі зможе переглянути Ісмаїлі, Бернарда, Фреда та Тайсона, стверджує Football.ua. Що стосується
    • Сьогодні, 18:26
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    Тіте. Фото Getty Images
    Тіте. Фото Getty Images

    Тіте буде спостерігати за матчем «Шахтар» - «Манчестер Сіті» з трибун «Металіста»

    Головний тренер збірної Бразилії Тіте планує відвідати матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між «Шахтарем» і «Манчестер Сіті».

    У складі «Шахтаря» наставник «чарівників м'яча» на власні очі зможе переглянути Ісмаїлі, Бернарда, Фреда та Тайсона, стверджує Football.ua.

    Що стосується «містян», то і у їхньому складі є кілька гравців збірної Бразилії, але хто з них може вийти на поле, сказати важко, адже команда Гвардіоли вже забезпечила собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів і може зіграти резервним складом проти підопічних Фонсеки.

    Поєдинок «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться на ОСК «Металіст» у середу, 6 грудня. Початок о 21:45.

    Зауважимо, якщо «Шахтар» не поступиться у цьому поєдинку, то також забезпечить собі єврокубкову весну у найпрестижнішому європейському клубному турнірі.

    Нагадаємо, у «Шахтарі» підтвердили, що Фредом та Ісмаїлі цікавляться інші клуби.

    Також була інформація, що бразильський гравець «Шахтаря» Ісмаїлі може отримати українське громадянство.

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