До кінця січня «Волинь» підпише 15-16 нових гравців

Головний тренер «Волині» Віктор Богатир розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно

«Волинь» продовжує кардинально міняти склад. Після невеликого збору в Моршині «хрестоносці» підписали сімох новачків. Головний тренер луцького клубу Віктор Богатир дав зрозуміти, що фактично збирається нова команда. «Наступного тижня ми підпишемо ще кількох гравців, інші рішення будуть прийматися вже в січні. До



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Віктор Богатир. Фото: veres.club

Головний тренер «Волині» Віктор Богатир розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно

«Волинь» продовжує кардинально міняти склад.

Після невеликого збору в Моршині «хрестоносці» підписали сімох новачків.

Головний тренер луцького клубу Віктор Богатир дав зрозуміти, що фактично збирається нова команда.

«Наступного тижня ми підпишемо ще кількох гравців, інші рішення будуть прийматися вже в січні. До кінця січня, після наступних зборів ми плануємо визначитися з кістяком команди, всього буде підписано 15-16 новачків », - сказав тренер.

За його словами, зі складу, який грав у Першій лізі до зміни головного тренера і приходу в команду нового спортивного директора, на контракті залишилося тільки кілька футболістів.

«Тракало, Марчук, Ляшенко та Марушка поки в команді, інші футболісти, наскільки мені відомо, вже мають пропозиції агентів або ж шукають собі нові команди», - пояснив головний тренер Волині.

Богатир очікує приїзду на збори в січні і нових виконавців, і тих футболістів, які тренувалися в Моршині.

На початку грудня головним тренером «Волині» став Віктор богатир, спортивним директором - Валентин Кошельник, а Віталій Кварцяний залишився президентом клубу, але з обмеженими повноваженнями.

Джерело: sportarena.com