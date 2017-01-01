До кінця січня «Волинь» підпише 15-16 нових гравців
- Сьогодні, 11:53
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Головний тренер «Волині» Віктор Богатир розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно
«Волинь» продовжує кардинально міняти склад.
Після невеликого збору в Моршині «хрестоносці» підписали сімох новачків.
Головний тренер луцького клубу Віктор Богатир дав зрозуміти, що фактично збирається нова команда.
«Наступного тижня ми підпишемо ще кількох гравців, інші рішення будуть прийматися вже в січні. До кінця січня, після наступних зборів ми плануємо визначитися з кістяком команди, всього буде підписано 15-16 новачків », - сказав тренер.
За його словами, зі складу, який грав у Першій лізі до зміни головного тренера і приходу в команду нового спортивного директора, на контракті залишилося тільки кілька футболістів.
«Тракало, Марчук, Ляшенко та Марушка поки в команді, інші футболісти, наскільки мені відомо, вже мають пропозиції агентів або ж шукають собі нові команди», - пояснив головний тренер Волині.
Богатир очікує приїзду на збори в січні і нових виконавців, і тих футболістів, які тренувалися в Моршині.
На початку грудня головним тренером «Волині» став Віктор богатир, спортивним директором - Валентин Кошельник, а Віталій Кварцяний залишився президентом клубу, але з обмеженими повноваженнями.
Джерело: sportarena.com