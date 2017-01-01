  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    До кінця січня «Волинь» підпише 15-16 нових гравців

    Головний тренер «Волині» Віктор Богатир розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно
    «Волинь» продовжує кардинально міняти склад. Після невеликого збору в Моршині «хрестоносці» підписали сімох новачків. Головний тренер луцького клубу Віктор Богатир дав зрозуміти, що фактично збирається нова команда. «Наступного тижня ми підпишемо ще кількох гравців, інші рішення будуть прийматися вже в січні. До
    • Сьогодні, 11:53
    • Розсилка
    Віктор Богатир. Фото:&nbsp;<span>veres.club</span>
    Віктор Богатир. Фото: veres.club

    Головний тренер «Волині» Віктор Богатир розповів про плани клубу на зимове трансферне вікно

    «Волинь» продовжує кардинально міняти склад.

    Після невеликого збору в Моршині «хрестоносці» підписали сімох новачків.

    Головний тренер луцького клубу Віктор Богатир дав зрозуміти, що фактично збирається нова команда.

    «Наступного тижня ми підпишемо ще кількох гравців, інші рішення будуть прийматися вже в січні. До кінця січня, після наступних зборів ми плануємо визначитися з кістяком команди, всього буде підписано 15-16 новачків », - сказав тренер.

    За його словами, зі складу, який грав у Першій лізі до зміни головного тренера і приходу в команду нового спортивного директора, на контракті залишилося тільки кілька футболістів.

    «Тракало, Марчук, Ляшенко та Марушка поки в команді, інші футболісти, наскільки мені відомо, вже мають пропозиції агентів або ж шукають собі нові команди», - пояснив головний тренер Волині.

    Богатир очікує приїзду на збори в січні і нових виконавців, і тих футболістів, які тренувалися в Моршині.

    На початку грудня головним тренером «Волині» став Віктор богатир, спортивним директором - Валентин Кошельник, а Віталій Кварцяний залишився президентом клубу, але з обмеженими повноваженнями.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ