До тенісиста Тіма приїхала поліція: через стогін сусіди подумали, що він знімається у фільмі для дорослих

«Це не перший раз, коли люди скаржаться. Зі мною таке відбувається з самого дитинства»

На тренування екстретьої ракетки світу Домініка Тіма на території тенісної академії Трайскірхена приїхала поліція.

Її викликали люди, які живуть поряд, бо через гучний стогін вони подумали, що там знімають фільми для дорослих.

Але коли поліція приїхала на місце, то з’ясувалось, що ці звуки видає Тім.

«Це не перший раз, коли люди скаржаться. Зі мною таке відбувається з самого дитинства. Це завжди дуже смішно, не зовсім незрозуміло, звуки можуть бути гучними та дивними. Я тренувався без сорочки, моє тіло в настільки хорошій формі, що вони думали, що ми там знімаємо порно», – сказав Тім.

Представники поліції не стали заважати Тіму і дозволили йому продовжити тренуватись.

Тіму 28 років, у 2020 році він був третьою ракеткою світу, а наразі займає 352-й рядок у світовому рейтингу.

Цього сезону австрієць програвав на всіх турнірах вже в першому матчі, також він не зіграє на Вімблдоні.

У 2020 році Тім виграв US Open.