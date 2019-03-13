Добалакався. УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Неймара
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Згідно з регламентом, футболіста можуть дискваліфікувати на строк від одного до трьох матчів за «образу чи іншу неспортивну поведінку, яка порушує основні правила»
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти нападника «ПСЖ» Неймара.
Предметом розслідування є висловлювання бразильця після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Французька команда вилетіла з Ліги чемпіонів в результаті того, що гості забили третій гол з пенальті у доданий арбітром час. Суддя Дамір Скоміна призначив одинадцятиметровий за допомогою VAR, зафіксувавши гру рукою з боку захисника «ПСЖ» Преснеля Кімпембе.
Неймар пропускав матч через травму. Після закінчення гри він опублікував в сторіс інстаграма текст португальською мовою, в якому жорстко розкритикував суддів.
Запис закінчувалася словами ah vá pra pqp! Акронім pqp розшифровується як puta que pariu, це грубий лайливий вираз на португальській мова. У буквальному перекладі він означає «повія, яка народила», але може використовуватися в різних сенсах.
За розбір відеоповторів відповідали арбітри Массіміліано Ірраті і Марко Гуїдо.
Згідно з регламентом, футболіста можуть дискваліфікувати на строк від одного до трьох матчів за «образу чи іншу неспортивну поведінку, яка порушує основні правила».