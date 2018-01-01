Доха. Бондаренко пробилася до основної сітки турніру в одиночному розряді

Катерина також виступить в боротьбу у парному розряді

Четверта ракетка України Катерина Бондаренко вийшла до основної сітки престижного турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000. Про це повідомляє btu.org.ua. Шоста сіяна в кваліфікації Катерина Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107) у фінальному раунді відбору: 6-4, 6-3.



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Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

Катерина також виступить в боротьбу у парному розряді

Четверта ракетка України Катерина Бондаренко вийшла до основної сітки престижного турніру в Досі категорії Premier 5 з призовим фондом $3,198,000.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Шоста сіяна в кваліфікації Катерина Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (WTA 107) у фінальному раунді відбору: 6-4, 6-3. Зустріч тривала 1 годину і 36 хвилин. Бондаренко оформила три брейки, поступившись п'ятьма геймами на своїй подачі.

У першому раунді основної сітки суперницею українки можуть стати Марія Шарапова, Йоханна Конта, Карла Суарес Наварро, Юлія Путинцева, Олена Весніна, Онс Жабер, Дар'я Касаткіна, Катержина Синякова.

Катерина також виступить у парному розряді в Досі разом із сербкою Олександрою Крунич. У стартовому матчі на тенісисток чекає протистояння з українсько-австралійською парою Надія Кіченок / Анастасія Родіонова.

Qatar Total Open - Premier 5

Доха, Катар

Призовий фонд: $3,198,000

Фінал кваліфікації

Катерина Бондаренко (Україна) - Сара Соррібес-Тормо (Іспаія) - 6:4, 6:3