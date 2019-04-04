Документальний серіал про Серену Вільямс висунутий на «Еммі» в трьох номінаціях
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Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.
Документальний серіал «Бути Сереною», що розповідає про вагітність, материнство і повернення тенісистки Серени Вільямс в тур, номінований на спортивну премію «Еммі» в трьох номінаціях.
На телевізійний еквівалент «Оскара» серіал претендує в номінаціях за кращий спортивний документальний серіал, кращу музику і найкращу операторську роботу.
Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.
Нагадаємо, у лютому Серена Вільямс взяла участь в урочистій церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі. 37-річна спортсменка представила фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером в головних ролях. Картина була представлена у восьми номінаціях і отримала перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».
Джерело: Sports.ru