Документальний серіал про Серену Вільямс висунутий на «Еммі» в трьох номінаціях



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Серена Вільямс

Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.

Документальний серіал «Бути Сереною», що розповідає про вагітність, материнство і повернення тенісистки Серени Вільямс в тур, номінований на спортивну премію «Еммі» в трьох номінаціях.

На телевізійний еквівалент «Оскара» серіал претендує в номінаціях за кращий спортивний документальний серіал, кращу музику і найкращу операторську роботу.

Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.

Нагадаємо, у лютому Серена Вільямс взяла участь в урочистій церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі. 37-річна спортсменка представила фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером в головних ролях. Картина була представлена у восьми номінаціях і отримала перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».

Джерело: Sports.ru