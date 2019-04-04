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    Документальний серіал про Серену Вільямс висунутий на «Еммі» в трьох номінаціях

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    Серена Вільямс - Документальний серіал про Серену Вільямс висунутий на «Еммі» в трьох номінаціях
    Серена Вільямс

    Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.

    Документальний серіал «Бути Сереною», що розповідає про вагітність, материнство і повернення тенісистки Серени Вільямс в тур, номінований на спортивну премію «Еммі» в трьох номінаціях.

    На телевізійний еквівалент «Оскара» серіал претендує в номінаціях за кращий спортивний документальний серіал, кращу музику і найкращу операторську роботу.

    Церемонія вручення нагород відбудеться 20 травня.

    Нагадаємо, у лютому Серена Вільямс взяла участь в урочистій церемонії вручення премії «Оскар» в Лос-Анджелесі. 37-річна спортсменка представила фільм «Зірка народилася» з Леді Гагою і Бредлі Купером в головних ролях. Картина була представлена у восьми номінаціях і отримала перемогу в категорії «Краща оригінальна пісня».

    Джерело: Sports.ru

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