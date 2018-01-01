Долгополов з перемоги стартував на Australian Open
- Сьогодні, 10:02
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Розсилка
Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
Наступним суперником українця може стати 16-й номер посіву
Олександр Долгополов вийшов у друге коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У стартовому матчі українець у трьох сетах переграв представника Австрії Андреаса Хайдер-Мавера.
Наступним суперником Олександра Долгополова може стати 16-й номер посіву Джон Існер, який незабаром почне матч проти Меттью Ебдена.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Автралія
Призовий фонд - $22,624,000
Перший раунд
Олександр Долгополов (Україна) - Андреас Хайдер-Мавер (Австрія) - 6:2, 6:4, 6:2