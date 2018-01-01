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    Долгополов з перемоги стартував на Australian Open

    Наступним суперником українця може стати 16-й номер посіву
    Олександр Долгополов вийшов у друге коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. У стартовому матчі українець у трьох сетах переграв представника Австрії Андреаса Хайдер-Мавера. Наступним суперником Олександра Долгополова може стати 16-й номер посіву Джон Існер, який незабаром почне матч проти Меттью Ебдена. Australian Open - Grand Slam
    • Сьогодні, 10:02
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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Наступним суперником українця може стати 16-й номер посіву

    Олександр Долгополов вийшов у друге коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

    У стартовому матчі українець у трьох сетах переграв представника Австрії Андреаса Хайдер-Мавера.

    Наступним суперником Олександра Долгополова може стати 16-й номер посіву Джон Існер, який незабаром почне матч проти Меттью Ебдена.

    Australian Open - Grand Slam

    Мельбурн, Автралія

    Призовий фонд - $22,624,000

    Перший раунд

    Олександр Долгополов (Україна) - Андреас Хайдер-Мавер (Австрія) - 6:2, 6:4, 6:2

    теніс Олександр Долгополов
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