Дональд Трамп переплутав штати США, коли вітав «Канзас-Сіті Чіфс» з перемогою в Супербоулі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп видалив оригінальне привітання, а потім опублікував нове, вже з «штатом Міссурі» в тексті

Президент США Дональд Трамп припустився помилки, вітаючи «Канзас-Сіті Чіфс» з перемогою в Супербоулі-2020. Глава держави у своєму Twitter спочатку написав, що команда представляє «великий штат Канзас». Трамп переплутав Міссурійський Канзас-Сіті з однойменною містом в штаті Канзас.

У коментарях президента розкритикували за помилку. Зокрема, його помилку помітила колишній сенатор-демократ від штату Міссурі Клер Маккаскілл. Трамп видалив оригінальне привітання, а потім опублікував нове, вже з «штатом Міссурі» в тексті.

У фінальному матчі сезону НФЛ «Канзас-Сіті Чіфс» взяв верх над «Сан-Франциско Форті Найнерс» - 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), поступаючись в ході зустрічі з рахунком 10:20.

«Чіфс» стали переможцями Супербоула вперше з 1969 року.