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    Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)

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    Очільники так званої "ДНР" обіцяли що невдовзі тут гратиме збірна самопроголошеної "республіки" - Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)
    Очільники так званої "ДНР" обіцяли що невдовзі тут гратиме збірна самопроголошеної "республіки"

    В мережі з’явилися свіжі фото арени в окупованому Донецьку

    Осиротілий стадіон «Донбас-Арена» в окупованому Донецьку поступово занепадає. Футбольні матчі тут вже давно не проводяться, за газоном не дбають, ледве намагаються зберегти приміщення, поки місцеві їх не рознесли на друзки. Як виглядає зараз одна з колись кращих спортивних арен України, час від часу можна побачити на фото, які з’являються у мережі. Днями свіжими світлинами поділився. Користувач Instagram @andr_rej. Свої кадри він підписав красномовним словосполученням: «Закинута арена»

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    Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)
    Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)
    Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)
    Як занепадає стадіон «Донбас-Арена» (фото)

    Нагадаємо, стадіон «Донбас-Арена» колись був домашнім стадіоном донецького «Шахтаря». Арену, розраховану на 50 тисяч глядачів, відкрили 2009 року. Вартість її будівництво оцінена у 175,8 млн. євро. Лише вартість реконструкції паркової зони довколо стадіону склала 30 мільйонів Євро.  «Донбас-Арена» стала першим стадіоном у Східній Європі, спроектованим і побудованим відповідно до стандартів категорії «п'ять зірок». За акредитацією УЄФА та ФІФА — споруда відповідала класу «еліт». 2012 року «Донбас-Арена» приймала чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який проходив в Україні та Польщі, на стадіоні пройшли заплановані 3 матчі групового етапу (з них — два матчі національної збірної України), чвертьфінал і півфінал Євро 2012.

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    "Донбас-Арена" в свої кращі часи

    2014 року через бойові дії споруда стадіону зазнала ушкоджень, і з того часу за призначенням не використовувалася.

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