У новій нападник виступатиме під номером 11

ХК «Донбас» поповнився форвардом Андрієм Денискіним. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Більшу частину кар'єри 21-річний хокеїст провів у США, виступаючи за команди з молодіжних і студентських ліг, де в цілому набрав 131 очко (84 голи і 47 передач) в 102 матчах. Останньою командою українця був клуб з Північноамериканської



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Денискін. Фото: ХК Донбас

У новій нападник виступатиме під номером 11

ХК «Донбас» поповнився форвардом Андрієм Денискіним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Більшу частину кар'єри 21-річний хокеїст провів у США, виступаючи за команди з молодіжних і студентських ліг, де в цілому набрав 131 очко (84 голи і 47 передач) в 102 матчах.

Останньою командою українця був клуб з Північноамериканської хокейної ліги Brookings Blizzard, за який він у цьому сезоні зіграв 23 матчі, в яких він набрав 17 (12 + 5) очок.

Крім того, в сезоні-2015/16 Денискін провів 35 матчів (29 голів + 22 передачі) за перший склад «Білого Барса», а до цього став кращим снайпером чемпіонату України U-20.

У новій команді Андрій виступатиме під номером 11.