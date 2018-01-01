«Донбас» розірвав контракт з нападником молодіжної збірної України

У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів

ХК «Донбас» розірвав контракт з форвардом Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів, в яких набрав 10 очок (2 + 8). Нагадаємо, Рубан став гравцем «Донбасу» влітку минулого року. До цього він