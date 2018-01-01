«Донбас» розірвав контракт з нападником молодіжної збірної України
- Сьогодні, 15:31
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Антон Рубан. Фото: УХЛ
У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів
ХК «Донбас» розірвав контракт з форвардом Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін.
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів, в яких набрав 10 очок (2 + 8).
Нагадаємо, Рубан став гравцем «Донбасу» влітку минулого року.
До цього він захищав кольори криворізького «Кривбасу».
У грудні 19-річний форвард грав у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу.