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    «Донбас» розірвав контракт з нападником молодіжної збірної України

    У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів
    ХК «Донбас» розірвав контракт з форвардом Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів, в яких набрав 10 очок (2 + 8). Нагадаємо, Рубан став гравцем «Донбасу» влітку минулого року. До цього він
    • Сьогодні, 15:31
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    Антон Рубан. Фото: УХЛ
    Антон Рубан. Фото: УХЛ

    У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів

    ХК «Донбас» розірвав контракт з форвардом Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін.

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    У поточному сезоні 19-річний нападник зіграв за «Донбас» 19 матчів, в яких набрав 10 очок (2 + 8).

    Нагадаємо, Рубан став гравцем «Донбасу» влітку минулого року.

    До цього він захищав кольори криворізького «Кривбасу».

    У грудні 19-річний форвард грав у складі збірної України на молодіжному чемпіонаті світу.

    хокей
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