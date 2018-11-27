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    «Донбас» вийшов до 1/8 фіналу Кубку виклику з гандболу, ЗНТУ-ЗАБ вибув

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    «Донбас» вийшов до 1/8 фіналу Кубку виклику з гандболу, ЗНТУ-ЗАБ вибув
    Фото: facebook.com/official.zntuzas

    Запорізький клуб також мав шанс на путівку у наступний раунд, але дозволив суперникам відігратися

    У гандбольному Кубку виклику «Донбас» двічі переміг «Лондон» і вийшов до 1/8 фіналу.

    Рахунок зустрічей – 40:22 та 33:15, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Обидва матчі протистояння проходили у Запоріжжі.

    Наступний суперник бронзових призерів чемпіонату України визначитися під час жеребкування 27 листопада.

    Незважаючи на перемогу у першому матчі, вибув з турніру запорізький ЗНТУ-ЗАБ.

    Команда Ростислава Ланевича двічі зіграла на майданчику суперника – ізраїльського «Рамата».

    Перемігши у першому матчі 32:27, українці з більшою різницею програли наступного дня – 25:33.

    За сумою двох поєдинків ЗНТУ-ЗАБ поступився 57:60.

    Кубок виклику з гандболу

    Третій раунд кваліфікації

    «Донбас» (Україна) – «Лондон» (Великобританія) – 40:22 та 33:15 (за сумою – 73:37)

    ЗНТУ-ЗАБ (Україна) – «Рамат» (Ізраїль) – 32:27 і 25:33 (за сумою – 57:60)

    українці гандбол
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