«Донбас» вийшов до 1/8 фіналу Кубку виклику з гандболу, ЗНТУ-ЗАБ вибув
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Розсилка
Запорізький клуб також мав шанс на путівку у наступний раунд, але дозволив суперникам відігратися
У гандбольному Кубку виклику «Донбас» двічі переміг «Лондон» і вийшов до 1/8 фіналу.
Рахунок зустрічей – 40:22 та 33:15, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Обидва матчі протистояння проходили у Запоріжжі.
Наступний суперник бронзових призерів чемпіонату України визначитися під час жеребкування 27 листопада.
Незважаючи на перемогу у першому матчі, вибув з турніру запорізький ЗНТУ-ЗАБ.
Команда Ростислава Ланевича двічі зіграла на майданчику суперника – ізраїльського «Рамата».
Перемігши у першому матчі 32:27, українці з більшою різницею програли наступного дня – 25:33.
За сумою двох поєдинків ЗНТУ-ЗАБ поступився 57:60.
Кубок виклику з гандболу
Третій раунд кваліфікації
«Донбас» (Україна) – «Лондон» (Великобританія) – 40:22 та 33:15 (за сумою – 73:37)
ЗНТУ-ЗАБ (Україна) – «Рамат» (Ізраїль) – 32:27 і 25:33 (за сумою – 57:60)