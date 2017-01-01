«Донбас» здобув 23-ю поспіль перемогу у чемпіонаті Української хокейної ліги

Цього разу донеччани на виїзді перемогли «Білий Барс»

У першому періоді обійшлося без закинутих шайб, але обидва колективи показали пристойні швидкості та яскраву атакувальну гру. Воротарі продовжили бути першими особами матчу й у другому періоді, неодноразово рятуючи свої команди, інформує офіційний сайт ХК «Донбас». У середині періоду стався найважливіший момент зустрічі –



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«Білий Барс» - «Донбас». Фото УХЛ

Цього разу донеччани на виїзді перемогли «Білий Барс»

У першому періоді обійшлося без закинутих шайб, але обидва колективи показали пристойні швидкості та яскраву атакувальну гру.

Воротарі продовжили бути першими особами матчу й у другому періоді, неодноразово рятуючи свої команди, інформує офіційний сайт ХК «Донбас».

У середині періоду стався найважливіший момент зустрічі – донеччани у меншості змогли швидко почати контратаку, Віктор Захаров отримав шайбу й у ближньому бою переграв Сергія Люльчука.

Якщо першої шайби глядачам цього матчу довелося чекати півтора періоду, то другий гол трапився вже на самому початку заключного відрізка матчу.

Втім, вже у середині періоду друга ланка «Білого Барса» змогла скоротити відрив до однієї шайби. Фінальну крапку у матчі, втім, поставили донеччани.

Українська хокейна ліга

Матч 23-го туру

«Білий Барс» - «Донбас» - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

0:1 Захаров (Ігнатенко, Лялька - менш.), 31:09. 0:2 Лялька (Коренчук, Ігнатенко - більш.), 41:18. 1:2 Даниленко (Куцевич), 48:11. 1:3 Коваленко (Луговий, Коренчук - більш.), 54:36. 1:4 Костіков (Ігнатенко), 57:49.