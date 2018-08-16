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    Донеччина прийняла тур чемпіонату України з пляжного волейболу

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    Донеччина прийняла тур чемпіонату України з пляжного волейболу

    У Краматорську визначали найсильніших

    З 10 по 12 серпня Краматорськ прийняв тур «4 зірки» чемпіонату України з волейболу пляжного серед чоловічих і жіночих команд.

    Майданчики зібрали 32 пари спортсменів з різних куточків України, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

    Серед жінок найуспішніше турнірну сітку пройшли наступні волейболістки:

    Перше місце – Інна та Ірина Махно (Київ);
    Друге місце – Дар'я Перетятько (Дніпро) та Владислава Терехович (Харків);
    Третє місце – Анна Шумейко (Біла Церква) та Ольга Чередніченко (Київ).

    За підсумками змагань чоловіків найкращими виявилися:

    Перше місце – Ярослав Гордєєв та Владислав Христов (Запоріжжя);
    Друге місце – Микола Бабіч та Євгеній Журавель (Запоріжжя);
    Третє місце – Владислав Паленко (Запоріжжя) та Святослав Карвацький (Київ).

    Призери туру чемпіонату України отримали медалі, грамоти та пам’ятні призи, а команди, які посіли перші місця, – ще й кубки переможців.

    чемпіонат України Волейбол Донеччина
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