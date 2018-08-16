Донеччина прийняла тур чемпіонату України з пляжного волейболу
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У Краматорську визначали найсильніших
З 10 по 12 серпня Краматорськ прийняв тур «4 зірки» чемпіонату України з волейболу пляжного серед чоловічих і жіночих команд.
Майданчики зібрали 32 пари спортсменів з різних куточків України, інформує офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.
Серед жінок найуспішніше турнірну сітку пройшли наступні волейболістки:
Перше місце – Інна та Ірина Махно (Київ);
Друге місце – Дар'я Перетятько (Дніпро) та Владислава Терехович (Харків);
Третє місце – Анна Шумейко (Біла Церква) та Ольга Чередніченко (Київ).
За підсумками змагань чоловіків найкращими виявилися:
Перше місце – Ярослав Гордєєв та Владислав Христов (Запоріжжя);
Друге місце – Микола Бабіч та Євгеній Журавель (Запоріжжя);
Третє місце – Владислав Паленко (Запоріжжя) та Святослав Карвацький (Київ).
Призери туру чемпіонату України отримали медалі, грамоти та пам’ятні призи, а команди, які посіли перші місця, – ще й кубки переможців.