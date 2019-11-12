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    Довічно дискваліфікований футболіст виграв апеляцію і звинуватив телеведучого Циганика в брехні

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    Футболісти Дмитро Богачов і Тарас Дурай (справа) з адвокатом Юрієм Юрченком - Довічно дискваліфікований футболіст виграв апеляцію і звинуватив телеведучого Циганика в брехні
    Футболісти Дмитро Богачов і Тарас Дурай (справа) з адвокатом Юрієм Юрченком
    Фото з соцмереж

    «Плюси» відзначилися маніпулюваннями й у футболі

    Довічно дискваліфікований за участь у матчах з фіксованим рахунком екс-футболіст «Сумів» Тарас Дурай, який виступав також за тернопільську «Ниву» і луганську «Зорю», виграв апеляцію в Українській асоціації футболу.

    Повне рішення Апеляційного комітету УАФ від 10.10.2019 р., яке прийняте через півроку розгляду апеляційних скарг футболістів на рішення КДК УАФ від 11.04.2019, 35-річний гравець розмістив на власній сторінці у «Фейсбуку».

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    Рішення апеляційного комітету

    «Думаю, всі читали і дивилися свого часу програму «ПроФутбол». Зокрема, ведучим програми Цигаником і журналістами було багато сказано про мене. Нібито я герой без «Оскара» і є організатором ігор. Вони в той час в своїй програмі дуже сильно обговорювали цю тему і рішення, яке було від КДК. Коли те рішення ще навіть не було офіційно опубліковане і з яким я не був ознайомлений Пройшов час і це рішення скасоване.

    Дивлячись зараз на реакцію журналістів будь-яких сайтів і зокрема програми «ПроФутбол» (повна тиша), розумієш, як працюють у нас ЗМІ... Бігаючи за сенсацією, піднімаючи собі рейтинг…

    Після вилитого бруду ніхто навіть не вибачився...

    Дочекалися від апеляційного комітету повного рішення. Там було написано, що КДК звинуватила футболістів в нечесній ігрі. Та найсмішніше, що окремі футболісти в тій чи іншій грі могли навіть не брати участі.

    І це тільки один пункт про який я написав. Їх є досить багато і ця ситуація виставляє КДК та Комітет етики не з ліпшого боку. Не маючи жодних доказів, не розібравшись в ситуації, КДК звинувачував мене в нечесній грі. Приймають рішення без присутності так званих «обвинувачуваних», переносять слухання або призначають їх за добу-дві до початку, знову відміняють… А коли нарешті приїздиш із купою доказів, тебе або просто не слухають, або навіть не розуміють про що конкретно ти ведеш мову.

    Немає чітких футбольних питань і по суті. Бо, вірогідно, люди не переглядали наданих документів і медіа-матеріалів.

    КДК УАФ та Комітет етики з Баранкою на чолі, такими рішеннями ламають футболістам кар'єру, оскільки для кожного з нас футбол є не тільки роботою, якій віддано десятки років, але й певним сенсом життя».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал ФК Нива (Тернопіль) договірні матчі Ігор Циганик Перша ліга ФК «Суми» Юрій Юрченко Тарас Дурай Дмитро Богачов
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