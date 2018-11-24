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    Дрогба хоче розпочати тренерську кар'єру

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    Дідьє Дрогба - Дрогба хоче розпочати тренерську кар'єру
    Дідьє Дрогба
    Фото: Kick Off

    Легенда «Челсі» вважає, що багато чому навчився будучи футболістом

    Екс-форвард «Челсі» Дідьє Дрогба заявив, що хотів би розпочати тренерську кар'єру.

    Його цитує Sky Sports:

    «Я працював з багатьма тренерами і стикався з різними підходами. Крім того, я грав з великою кількістю дуже хороших футболістів, які розуміють футбол. Я багато чому навчився, так що це може стати непоганим варіантом для мене.

    Коли працюєш з Жозе Моурінью і Карло Анчелотті, а також граєш разом з Френком Лемпардом, Джоном Террі, Міхаелем Баллаком і Петром Чехом, то багато чому вчишся.

    Я багато чого побачив, так що якщо ви запитаєте мене, розгляну я варіант з початком тренерської кар'єри, я відповім «так». Чому б і ні? Думаю, я добре з цим впораюся».

    Нагадаємо, нещодавно Дрогба офіційно заявив про закінчення кар'єри футболіста.

    Джерело: Xsport.ua

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