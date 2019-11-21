Мама тенісиста Тіма почала робити татуювання після кожного титулу сина



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Карін Тім

За свою кар'єру 26-річний австрієць, який наразі займає четверту сходинку рейтингу, виграв 16 титулів на турнірах ATP

Вольфганг Тім, батько австрійського тенісиста Домініка Тіма, повідомив, що мама спортсмена Карін почала робити татуювання після кожного титулу сина.

У 2019 році уродженець Вінер-Нойштадта виграв турніри в Індіан-Уеллсі, Барселоні, Кіцбюелі, Пекіні та Відні.

«Вона почала робити це в Індіан-Уеллсі і тепер після кожного титулу додає по одному татуюванню. Що стосується мене, то я ніяких татуювань робити не збираюся, тому що боюся», - наводить слова Вольфганга Тіма Tennis World USA.

Домінік Тім міг завершити сезон завоюванням ще одного трофея, але в фіналі Підсумкового чемпіонату ATP в Лондоні програв представнику Греції Стефанос Ціціпасу.

За свою кар'єру 26-річний австрієць, який наразі займає четверту сходинку рейтингу, виграв 16 титулів на турнірах ATP.