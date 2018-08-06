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    Друга збірна України з баскетболу завершила турнір у Китаї перемогою над Анголою і посіла друге місце

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    Фото: ФБУ - Друга збірна України з баскетболу завершила турнір у Китаї перемогою над Анголою і посіла друге місце
    Фото: ФБУ

    На першому товариському турнірі команда Мурзіна посіла третє місце

    Друга чоловіча національна збірна України здобула перемогу на товариському турнірі у китайському місті Мейхекоу, перемігши завдяки успішній заключній чверті збірну Анголи з рахунком 68:67.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Це друга перемога українців на турнірі у Мейхекоу: раніше, нагадаємо, наша команда перемогла Сербію, але поступилась господарям турніру китайцям.

    На першому товариському турнірі команда Мурзіна посіла третє місце з однією перемогою над збірною Анголи.

    Товариський турнір. Мейхекоу, Китай

    Ангола - Україна 67:68 (19:16, 13:11, 18:18, 17:23)

    Україна: Кожем’якін 7 очок - 4 втрати, Крутоус 6, Пустозвонов 4 + 5 підбирань + 2 передачі + 2 перехоплення, Давидюк 6, Анісімов 8 + 9 підбирань + 1 блок-шот - старт, Кобець 17, Беліков 13 + 8 підбирань, Конате 7 + 3 підбиання, Сандул 3 + 4 підбирання + 2 передачі, Козлов 3 + 4 підбирання - втрати, Прокопенко 0

    Збірна України баскетбол
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