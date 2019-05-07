Дружина Ікарді різко відповіла на слова Капелло про відверту фотосесію футболіста



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Ванада Нара звинуватила Фабіо Капелло у лицемірстві

Ванда Нара, дружина і агент нападаючого «Інтера» Мауро Ікарді, в своєму Twitter відповіла на заяву відомого італійського фахівця Фабіо Капелло.

Раніше Капелло розкритикував аргентинця за участь у відвертій фотосесії, заявивши наступне: «У мене ніколи не було гравця, який робив би такі речі. Не впевнений, що такий футболіст зміг би потрапити в роздягальню моєї команди».

Нара у відповідь звинуватила італійця в лицемірстві, нагадавши йому про Фабіо Каннаваро і Девіда Бекхема, які відзначалися аналогічним чином, граючи під його керівництвом в «Реалі».

«Дорогий Фабіо Капелло, як тренера я вас дуже поважаю, але як оглядача і журналіста... Нагадаю вам про деяких топ-футболістів, яким вдалося потрапити в вашу роздягальню, зробивши «такі речі». 10 років тому вони могли робити щось дивне, тепер - ні!», - йдеться в повідомленні Нари.

Джерело: Чемпионат.com