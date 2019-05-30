Дружина Касільяса, у якої виявили рак яєчника, перенесла операцію



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У самого Касільяса недавно також виникли проблеми зі здоров'ям

Сара Карбонеро, іспанська модель і журналістка, а також дружина воротаря «Порту» Ікера Касільяса, перенесла операцію, повідомляє The Sun.

Дружина іспанського футболіста успішно перенесла хірургічне втручання і була виписана з лікарні. Раніше Карбонеро зробила заяву, що лікарі виявили у неї злоякісну пухлину яєчника.

Нагадаємо, у самого Касільяса недавно також виникли проблеми зі здоров'ям. На початку травня у голкіпера стався серцевий напад на тренуванні. В ході заняття гравець відчув нездужання, і медичний штаб «Порту» прийняв рішення доставити його в один з міських госпіталів, де пізніше йому була зроблена операція. Зараз життю Касільяса ніщо не загрожує.

Контракт Касільяса з клубом розрахований до літа 2020 року. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що 38-річний воротар може завершити кар'єру і отримати посаду в «Порту».

Джерело: Чемпионат.com