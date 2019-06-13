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    Дружина нападника «Наполі» відмовила його переїжджати в чемпіонат Китаю

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    Дріс Мертенс - Дружина нападника «Наполі» відмовила його переїжджати в чемпіонат Китаю
    Дріс Мертенс

    Минулого сезону Серії А Дріс Мертенс провів 35 матчів, в яких відзначився 16 забитими м'ячами і 11 результативними передачами

    Катрін Керкхофс, дружина нападника «Наполі» Дріса Мертенса заявила, що запобігла трансферу футболіста в один з китайських клубів.

    «Дріс сказав мені, що, після жертви у вигляді одного або двох сезонів в Китаї навіть наші онуки будуть забезпечені. Але в Китаї ми не були б щасливі. Нам потрібна соціальне життя, нам подобається сонце і пейзажі. Рік довгий і все може зіпсуватися.

    Я нічого не маю проти тих, хто приймає подібні пропозиції, але, на щастя, я змусила його задуматися», - цитує Керкхофс Tutto Napoli.

    У минулому сезоні італійської Серії А 32-річний футболіст провів 35 матчів, в яких відзначився 16 забитими м'ячами і 11 результативними передачами. Мертенс - третій бомбардир в історії «Наполі».

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