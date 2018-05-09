Дружина Селезньова в соцмережах пропагує радянську символіку (фото)
- Сьогодні, 21:57
-
Розсилка
Євген Селезньов з дружиною
В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки
Алла Селезньова, дружина нападника «Акхісару» та збірної України Євгена Селезньова, поділилася світлиною в соцмережах.
В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки. Таким чином, дружина українського футболіста, вочевидь, хотіла привітати своїх підписників з Днем перемоги.
Читайте також: Селезньов: Звичайно, приємно бути в збірній України
Джерело: depo сектор