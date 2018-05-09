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    Дружина Селезньова в соцмережах пропагує радянську символіку (фото)

    В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки
    Алла Селезньова, дружина нападника «Акхісару» та збірної України Євгена Селезньова, поділилася світлиною в соцмережах. В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки. Таким чином, дружина українського футболіста, вочевидь, хотіла привітати своїх підписників з Днем перемоги. Читайте також: Селезньов:
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    Євген Селезньов з дружиною
    Євген Селезньов з дружиною

    В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки

    Алла Селезньова, дружина нападника «Акхісару» та збірної України Євгена Селезньова, поділилася світлиною в соцмережах.

    В своєму Instagram Алла Селезньова опублікувала фото радянської символіки. Таким чином, дружина українського футболіста, вочевидь, хотіла привітати своїх підписників з Днем перемоги.


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    Джерело: depo сектор

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