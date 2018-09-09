DTM на Нюрбургринзі: Раст виграв другий поул поспіль



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Фото взяте з ресурсу motorsport.com

Гонщик Audi Рене Раст виграв обидві кваліфікації етапу DTM на Нюрбургринзі, виборовши другий поул на останній хвилині другого заїзду

Рене Раст першим захопив лідерство недільної кваліфікації, але досить швидко втратив його.

На першому рядку протоколу почергово змінювалися Джеймі Грін, Майк Рокенфеллер, Гері Паффетт, Філіпп Енг.

Останній затримався на проміжному поулі надовго і до останньої хвилини здавалося, пілот BMW стане переможцем сесії.

Але в останній спробі його випередив Раст, який виявився швидшим за Енга на 0,019 секунди.

А за мить Філіпп втратив ще одну позицію – його посунув Паффетт, якому не вистачило 0,007 секунди, аби опинитися на поулі.

Четвертий час вже після картатого прапора показав Тімо Глок, який випередив гонщиків Mercedes Лукаса Ауера й Паскаля Верляйна.

Переможець третьої вільної практики Рокенфеллер став лише сьомим – пілот Audi припустився помилки й розвернувся у другій спробі.

Восьмий час показав Бруно Спенглер, який випередив Марко Вітманна й нещодавнього випускника європейської Формули 3 Юеля Ерікссона.

Джерело: ua.Motorsport.com