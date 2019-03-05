Дуейн Уейд перевершив легендарного Майкла Джордана і став рекордсменом НБА



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Дуейн Уейд

Нинішній сезон - останній в кар'єрі Уейда. 37-річний захисник виступає в лізі з 2003 року.

Захисник «Майамі Хіт» Дуейн Уейд під час домашнього матчу регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації з «Атлантою Гоукс» (114:113) здійснив два блок-шота.

Уейд вийшов на перше місце за кількістю блок-шотів за кар'єру серед захисників, обійшовши легендарного гравця «Чикаго Буллз» і «Вашингтон Візардс» Майкла Джордана.

One passes another !



With this block @DwyaneWade claimed sole possession of 1st place on the @NBA's All-Time blocks list by a guard, passing Michael Jordan! pic.twitter.com/tU1NqCilPs — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 5 марта 2019 г.

В активі ветерана «Майамі» 1052 заблокованих кидка в іграх регулярного чемпіонату і плей-офф. Джордан все ще є лідером по блок-шотам серед захисників в матчах «регулярки» (893). Шестиразовий чемпіон НБА випереджає Дуейна за цим показником на 16 блоків.

Нагадаємо, нинішній сезон - останній в кар'єрі Уейда. 37-річний захисник виступає в лізі з 2003 року.

Джерело: Чемпионат.com