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    Два лідера «Шахтаря» не зіграють з «Чорноморцем»

    Шахтар прилетів до Харкова
    На матч 20-го туру Прем'єр-ліги України проти «Чорноморця» головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека взяв 20 футболістів. Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик; Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава, Ісмаїлі; Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, В'ячеслав
    • Вчора, 22:55
    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    Шахтар прилетів до Харкова

    На матч 20-го туру Прем'єр-ліги України проти «Чорноморця» головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека взяв 20 футболістів.

    Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

    Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава, Ісмаїлі;

    Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо, Олександр Зубков;

    Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

    Зазначимо, в списку відсутні дискваліфікований на цей тур Руслан Фомін, а тажож Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко і Фред.

    Виклик отримали новачки «гірників» Додо і В'ячеслав Танковський.

    Донецький клуб вже прибув до Харкова, де 16 лютого, пройде матч проти одеситів.

    Початок зустрічі - о 19.00

    Раніше повідомлялося, що ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь.

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