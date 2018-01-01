Два лідера «Шахтаря» не зіграють з «Чорноморцем»
- Вчора, 22:55
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Розсилка
Шахтар прилетів до Харкова
На матч 20-го туру Прем'єр-ліги України проти «Чорноморця» головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека взяв 20 футболістів.
Воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;
Захисники: Богдан Бутко, Додо, Сергій Кривцов, Іван Ордець, Давід Хочолава, Ісмаїлі;
Півзахисники: Тарас Степаненко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Віктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо, Олександр Зубков;
Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Зазначимо, в списку відсутні дискваліфікований на цей тур Руслан Фомін, а тажож Ярослав Ракицький, Микола Матвієнко і Фред.
Виклик отримали новачки «гірників» Додо і В'ячеслав Танковський.
Донецький клуб вже прибув до Харкова, де 16 лютого, пройде матч проти одеситів.
Початок зустрічі - о 19.00
Раніше повідомлялося, що ПрАТ «Футбольний клуб» «Шахтар» Донецьк» тепер офіційно представляє Маріуполь.