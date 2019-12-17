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    Дві легенди київського «Динамо» очолять російський клуб

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    Максим Шацьких та Олександр Хацкевич - Дві легенди київського «Динамо» очолять російський клуб
    Максим Шацьких та Олександр Хацкевич
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    Олександр Хацкевич та Максим Шацьких знову працюватимуть разом

    Найближчим часом колишнього півзахисника та тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича призначать головним тренером російського «Ротора» з Волгограду.

    У тренерському штабі Хацкевича в російському клубі також працюватиме колишній форвард та тренер академії киян Максим Шацьких, інформує UkrBall.

    Останнім місцем роботи Хацкевича було київське «Динамо», звідки його звільнили після поразки від «Брюґґе» в кваліфікації Ліги чемпіонів у серпні. Разом з Хацкевичем «Динамо» залишив і Шацьких.

    Раніше Хацкевич також працював з мінським «Динамо», «Вітебськом», юнацькою та національною збірними Білорусі, входив у тренерський штаб збірної України.

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    Наразі «Ротор» після 25-ти турів очолює з 52-ма очками турнірну таблицю ФНЛ – другого за рангом дивізіону російського чемпіонату.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Хацкевич Максим Шацьких
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