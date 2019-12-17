Дві легенди київського «Динамо» очолять російський клуб
Олександр Хацкевич та Максим Шацьких знову працюватимуть разом
Найближчим часом колишнього півзахисника та тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича призначать головним тренером російського «Ротора» з Волгограду.
У тренерському штабі Хацкевича в російському клубі також працюватиме колишній форвард та тренер академії киян Максим Шацьких, інформує UkrBall.
Останнім місцем роботи Хацкевича було київське «Динамо», звідки його звільнили після поразки від «Брюґґе» в кваліфікації Ліги чемпіонів у серпні. Разом з Хацкевичем «Динамо» залишив і Шацьких.
Раніше Хацкевич також працював з мінським «Динамо», «Вітебськом», юнацькою та національною збірними Білорусі, входив у тренерський штаб збірної України.
Наразі «Ротор» після 25-ти турів очолює з 52-ма очками турнірну таблицю ФНЛ – другого за рангом дивізіону російського чемпіонату.