Дві легенди київського «Динамо» очолять російський клуб



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Максим Шацьких та Олександр Хацкевич Фейсбук

Олександр Хацкевич та Максим Шацьких знову працюватимуть разом

Найближчим часом колишнього півзахисника та тренера київського «Динамо» Олександра Хацкевича призначать головним тренером російського «Ротора» з Волгограду.

У тренерському штабі Хацкевича в російському клубі також працюватиме колишній форвард та тренер академії киян Максим Шацьких, інформує UkrBall.

Останнім місцем роботи Хацкевича було київське «Динамо», звідки його звільнили після поразки від «Брюґґе» в кваліфікації Ліги чемпіонів у серпні. Разом з Хацкевичем «Динамо» залишив і Шацьких.

Раніше Хацкевич також працював з мінським «Динамо», «Вітебськом», юнацькою та національною збірними Білорусі, входив у тренерський штаб збірної України.

Наразі «Ротор» після 25-ти турів очолює з 52-ма очками турнірну таблицю ФНЛ – другого за рангом дивізіону російського чемпіонату.