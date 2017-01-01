Дві українки зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA

Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня

Українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA в австралійському Брісбені. 31-річна Бондаренко у другому колі кваліфікаційних змагань перемогла місцеву тенісистку Джеймі Фруліс 7:5, 6:1. Тоді як 17-річна Ястремська вийшла у фінал без боротьби: її суперниця, перший номер посіву кваліфайну росіянка



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Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня

Українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA в австралійському Брісбені.

31-річна Бондаренко у другому колі кваліфікаційних змагань перемогла місцеву тенісистку Джеймі Фруліс 7:5, 6:1.

Тоді як 17-річна Ястремська вийшла у фінал без боротьби: її суперниця, перший номер посіву кваліфайну росіянка Наталія Віхлянцева не з'явилася на матч.

Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня.

Також в основній сітці турніру виступатимуть українки Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Нагадаємо, що Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві.

Brisbane International - Premier

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $894,700