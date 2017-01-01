Дві українки зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA
- Сьогодні, 14:53
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Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня
Українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA в австралійському Брісбені.
31-річна Бондаренко у другому колі кваліфікаційних змагань перемогла місцеву тенісистку Джеймі Фруліс 7:5, 6:1.
Тоді як 17-річна Ястремська вийшла у фінал без боротьби: її суперниця, перший номер посіву кваліфайну росіянка Наталія Віхлянцева не з'явилася на матч.
Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня.
Також в основній сітці турніру виступатимуть українки Еліна Світоліна та Леся Цуренко.
Нагадаємо, що Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві.
Brisbane International - Premier
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $894,700