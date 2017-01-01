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    Дві українки зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA

    Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня
    Українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA в австралійському Брісбені. 31-річна Бондаренко у другому колі кваліфікаційних змагань перемогла місцеву тенісистку Джеймі Фруліс 7:5, 6:1. Тоді як 17-річна Ястремська вийшла у фінал без боротьби: її суперниця, перший номер посіву кваліфайну росіянка
    • Сьогодні, 14:53
    • Розсилка
    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua
    Катерина Бондаренко. Фото: btu.org.ua

    Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня

    Українки Катерина Бондаренко та Даяна Ястремська зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA в австралійському Брісбені.

    31-річна Бондаренко у другому колі кваліфікаційних змагань перемогла місцеву тенісистку Джеймі Фруліс 7:5, 6:1.

    Тоді як 17-річна Ястремська вийшла у фінал без боротьби: її суперниця, перший номер посіву кваліфайну росіянка Наталія Віхлянцева не з'явилася на матч.

    Вирішальна для українок гра відбудеться відбудеться рано вранці 31 грудня.

    Також в основній сітці турніру виступатимуть українки Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

    Нагадаємо, що Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві.

    Brisbane International - Premier

    Брісбен, Австралія

    Призовий фонд $894,700

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
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