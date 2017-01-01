Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві (фото)

В календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді

Директор нового грунтового турніру WTA в Москві Олександр Островський на своїй сторінці в Twitter опублікував плакат змагань. Обличчям турніру стала українська тенісистка Еліна Світоліна, а також росіянки Олена Весніна, Наталя Віхлянцева і Анастасія Потапова. Зазначимо, що в календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в