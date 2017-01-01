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    Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві (фото)

    В календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді
    Директор нового грунтового турніру WTA в Москві Олександр Островський на своїй сторінці в Twitter опублікував плакат змагань. Обличчям турніру стала українська тенісистка Еліна Світоліна, а також росіянки Олена Весніна, Наталя Віхлянцева і Анастасія Потапова. Зазначимо, що в календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в
    • Сьогодні, 14:59
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    В календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді

    Директор нового грунтового турніру WTA в Москві Олександр Островський на своїй сторінці в Twitter опублікував плакат змагань.

    Обличчям турніру стала українська тенісистка Еліна Світоліна, а також росіянки Олена Весніна, Наталя Віхлянцева і Анастасія Потапова.

    Зазначимо, що в календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді.

    На даний момент в Москва вже має один турнір WTA - в жовтні тут проходить Кубок Кремля на хардовому покритті в залі.

    Нагадаємо, що новий сезон українка почне на турнірі в Брісбені, після чого зіграє з ще п'ятьма українськими тенісистками на Australian Open.

    Джерело: xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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