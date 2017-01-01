Світоліна стала обличчям нового тенісного турніру в Москві (фото)
- Сьогодні, 14:59
-
Розсилка
В календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді
Директор нового грунтового турніру WTA в Москві Олександр Островський на своїй сторінці в Twitter опублікував плакат змагань.
Обличчям турніру стала українська тенісистка Еліна Світоліна, а також росіянки Олена Весніна, Наталя Віхлянцева і Анастасія Потапова.
Зазначимо, що в календарі WTA новий турнір в Москві замінить грунтові змагання в шведському Бостаді.
На даний момент в Москва вже має один турнір WTA - в жовтні тут проходить Кубок Кремля на хардовому покритті в залі.
Нагадаємо, що новий сезон українка почне на турнірі в Брісбені, після чого зіграє з ще п'ятьма українськими тенісистками на Australian Open.
Джерело: xsport.ua