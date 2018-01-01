Двох відомих російських біатлоністів МОК не допустить до Олімпіади у Кореї?

У списку так званих чистих спортсменів не виявилося Антона Шипуліна та Сергія Устюгова

У Москві відбулася нарада представників Олімпійського комітету Росії (ОКР) з комісією по допуску спортсменів на Олімпіаду-2018. Очікується, що у вівторок, 23 січня, на нараді ОКР будуть озвучені прізвища відсторонених і дана оцінка діям комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК). «Головною темою переговорів нашої робочої групи з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Устюгов. Фото AFP

У списку так званих чистих спортсменів не виявилося Антона Шипуліна та Сергія Устюгова

У Москві відбулася нарада представників Олімпійського комітету Росії (ОКР) з комісією по допуску спортсменів на Олімпіаду-2018.

Очікується, що у вівторок, 23 січня, на нараді ОКР будуть озвучені прізвища відсторонених і дана оцінка діям комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

«Головною темою переговорів нашої робочої групи з колегами з Міжнародного олімпійського комітету був, звичайно, список російських спортсменів, яких МОК готовий запросити у Пхьончхан», - заявив перший віце-президент ОКР Станіслав Поздняков.

«Ми спочатку виходили з непорушного права всіх чистих спортсменів взяти участь в Олімпійських іграх. На превеликий жаль, у тому списку, який нам надали напередодні, не виявилося цілої низки провідних російських атлетів з кількох видів спорту», - додав він.

Зокрема, мова йде про Віктора Ана, Антона Шипуліна, Сергія Устюгова.

«Вони не були фігурантами розглядів комісії Освальда, вони також ніколи не були замішані у будь-яких допінгових історіях. Проте, їхні імена у списку потенційних учасників Ігор на даний момент відсутні», - зауважив Поздняков.

«Відповідно до рішень виконкому, МОК має виняткове право запрошувати або не запрошувати тих чи інших спортсменів. Разом з тим, ці причини повинні бути обґрунтовані та роз'яснені спортсменам», - продовжив він.

Зазначається, що на даний момент вся інформація носить поки попередній характер.

Джерело: Спорт-Экспресс