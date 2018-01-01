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    Титулованого ковзаняра з Росії не допустили до Олімпіади у Кореї

    Віктор Ан потрапив у доповідь Річарда Макларена, тому не виступить у Пхьончхані
    Шестиразовий олімпійський чемпіон із шорт-треку Віктор Ан викреслений зі списку кандидатів на поїздку у Пхьончхан-2018 комісією з допуску Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Президент Союзу ковзанярів Росії Олексій Кравцов заявив, що йому нічого не відомо про це рішення. Однак, як стверджує «Спорт-Экспресс», 32-річний
    • Сьогодні, 17:30
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    Віктор Ан. Фото &laquo;СЭ&raquo;
    Віктор Ан. Фото «СЭ»

    Віктор Ан потрапив у доповідь Річарда Макларена, тому не виступить у Пхьончхані

    Шестиразовий олімпійський чемпіон із шорт-треку Віктор Ан викреслений зі списку кандидатів на поїздку у Пхьончхан-2018 комісією з допуску Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

    Президент Союзу ковзанярів Росії Олексій Кравцов заявив, що йому нічого не відомо про це рішення.

    Однак, як стверджує «Спорт-Экспресс», 32-річний російський спортсмен корейського походження, а також кілька його колег по збірній Росії, не зможуть стартувати на Олімпіаді-2018 через згадку у доповіді Макларена.

    Віктор Ан – шестиразовий олімпійський чемпіон, шестиразовий абсолютний чемпіон світу, найтитулованіший майстер шорт-треку в історії.

    До 2011 року виступав за Корею під ім'ям Ан Хьон Су, на Олімпіаді-2006 у Турині завоював три золоті медалі. Влітку 2011 року отримав російське громадянство й обрав собі ім'я Віктор.

    Спортивний юрист Михайло Прокопець заявив, що в Ана вже немає шансів виступити на Іграх у Кореї.

    «Несподівана інформація. Усі імена відсторонених ми знали заздалегідь, Віктора Ана у цьому списку не було. CAS на цьому тижні буде розглядати справи наших олімпійців, і Ан вже не встигне потрапити у цей розгляд, отже, він пропустить Олімпіаду», - сказав він.

    Нагадаємо, МОК не допустив до Олімпіади в Пхьончхані 111 російських спортсменів.

    Росія допінг Олімпійські Ігри Олімпіада МОК
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