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    Двоє футболістів учасника плей-офф Ліги чемпіонів заразилися коронавірусом

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    Двоє футболістів учасника плей-офф Ліги чемпіонів заразилися коронавірусом
    Світлина - «atleticodemadrid.com»

    Мадридський «Атлетіко» оприлюднив імена двох футболістів, які здали позитивні тести на коронавірус

    Іспанський «Атлетіко» зазнав кадрових втрат перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького «РБ Лейпциг».

    Позитивні тести на коронавірус виявилися у аргентинського нападника Анхеля Корреа та хорватського оборонця Шиме Врсалько. Сказано, що серед інших футболістів і співробітників клубу випадків зараження не виявлено. Наразі команда повернулася до тренувань, а Корреа і Врсалько залишились на самоізоляції під наглядом лікарів.

    Корреа в сезоні іспанської Прімери 2019-20 років провів 33 поєдинки та забив п’ять голів при семи ассистах. В активі хорвата п’ять проведених зустрічей і одна результативна передача. Додамо, 13 серпня «матрацники» повинні зіграти матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

    Джерело: ФК "Атлетіко"

    Ліга чемпіонів ФК Атлетіко (Мадрид) Анхель Корреа коронавірус
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