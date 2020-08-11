Двоє футболістів учасника плей-офф Ліги чемпіонів заразилися коронавірусом



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Світлина - «atleticodemadrid.com»

Мадридський «Атлетіко» оприлюднив імена двох футболістів, які здали позитивні тести на коронавірус

Іспанський «Атлетіко» зазнав кадрових втрат перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького «РБ Лейпциг».

Позитивні тести на коронавірус виявилися у аргентинського нападника Анхеля Корреа та хорватського оборонця Шиме Врсалько. Сказано, що серед інших футболістів і співробітників клубу випадків зараження не виявлено. Наразі команда повернулася до тренувань, а Корреа і Врсалько залишились на самоізоляції під наглядом лікарів.

Корреа в сезоні іспанської Прімери 2019-20 років провів 33 поєдинки та забив п’ять голів при семи ассистах. В активі хорвата п’ять проведених зустрічей і одна результативна передача. Додамо, 13 серпня «матрацники» повинні зіграти матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Джерело: ФК "Атлетіко"