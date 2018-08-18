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    Двоє гравців «Шахтаря» викликані у збірну Бразилії U-20

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    Маркіньйос Сіпріано. Фото: ФК Шахтар - Двоє гравців «Шахтаря» викликані у збірну Бразилії U-20
    Маркіньйос Сіпріано. Фото: ФК Шахтар

    Фернандо отримує виклик у юнацьку збірну своєї країни вперше

    Виклик у збірну Бразилії отримали Маркіньйос Сіпріано та Фернандо Педро.

    Юнацька збірна Бразилії проведе товариські матчі проти збірних Японії та Мексики.

    На ці матчі отримали виклик і два молодих бразильця «Шахтаря» – Маркіньйос Сіпріано та Фернандо Педро, про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Бразилії.

    Фернандо отримує виклик у юнацьку збірну своєї країни вперше, а ось Сіпріано провів за команду вже три матчі.

    У поточному сезоні Сіпріано лише одного разу виходив на заміну, натомість Фернандо Педро провів чотири неповні поєдинки та навіть забив один гол.

    Джерело: Футбол 24

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