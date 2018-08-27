Двоє колишніх гравців «Шахтаря» перебралися у клуби окупованого Криму



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Олексій Курилов та Ілля Глушицький ризикують своїми кар'єрами в Україні

Двоє українських футболістів – Олексій Курилов та Ілля Глушицький – гратимуть у командах окупованого Криму.

Про це в ефірі телеканалу «Крим 24» повідомив «президент» Кримського футбольного союзу Юрій Ветоха.

«Чемпіонат на сьогоднішній день стає більш професійним і приклад тому – переходи українських футболістів», - розповів він.

За словами Ветохи, Курилов буде виступати за бахчисарайский «Кизилташ», а Глушицький буде грати у складі керченського «Океану», інформує podpricelom.com.ua.

Курилов народився у 1988 році у Керчі. У 13 років поїхав на перегляд у донецький «Шахтар». Погравши за донецький клуб п’ять років, отримав серйозну травму, зробив операцію.

Після реабілітації поїхав на перегляд у московське «Динамо», але там його не взяли. Тоді Курилов відправився у підмосковний клуб «Сатурн», але і там зазнав невдачі.

У 2006-му перейшов у харківський «Металіст», де грав два роки. У 2009-му перейшов у луганський клуб «Зоря». Влітку 2014 року став грати за запорізький «Металург», але вже через рік покинув клуб і знову підписав контракт з «Металістом». Однак уже у березні 2016 року став грати за карагандинський «Шахтар». Через три місяці розірвав контракт і переїхав до Воронежа – грати за місцевий «Факел».

Глушицький народився у 1993 році у Макіївці, грав у молодіжному складі донецького «Шахтаря».

Влітку 2014 року перейшов на правах оренди в ужгородську «Говерлу», з якою потім підписав контракт.

1 вересня 2015 року був заявлений за «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), але вже 25 листопада того ж року покинув клуб. З березня 2016-го був заявлений за «Геліос» (Харків).