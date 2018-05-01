Двоє основних гравців «Динамо» можуть пропустити наступний поєдинок чемпіонату
- Вчора, 17:43
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Розсилка
В обох є певні ушкодження після попередньої зустрічі
Після матчу з «Ворсклою» у «Динамо» двоє травмованих: півзахисники Віталій Буяльський і Денис Гармаш
На наступний день після гри з «Ворсклою» у «Динамо» був вихідний, а у вівторок команда Олександра Хацкевича зібралася на своїй базі у Конча-Заспі.
Там футболісти провели тренування відновлювального характеру.
У ньому не брали участь два основні футболісти, які отримали у Полтаві пошкодження.
Пропускали півзахисники збірної України Віталій Буяльський і Денис Гармаш.
Гармаша турбує задня поверхня стегна, але ситуація не носить критичного характеру.
Можливо, вже у середу він повернеться у загальну групу.
Складніша травма у Буяльського – в одному з епізодів він отримав сильний удар по литці, утворилася гематома.
Питання участі півзахисника киян у наступному матчі проти «Маріуполя» залишається відкритим.
Нагадаємо, форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії.
Джерело: zbirna.com