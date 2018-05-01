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    Двоє основних гравців «Динамо» можуть пропустити наступний поєдинок чемпіонату

    В обох є певні ушкодження після попередньої зустрічі
    Після матчу з «Ворсклою» у «Динамо» двоє травмованих: півзахисники Віталій Буяльський і Денис Гармаш На наступний день після гри з «Ворсклою» у «Динамо» був вихідний, а у вівторок команда Олександра Хацкевича зібралася на своїй базі у Конча-Заспі. Там футболісти провели тренування відновлювального
    • Вчора, 17:43
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    Віталій Буяльський. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Віталій Буяльський. Фото ФК «Динамо»

    В обох є певні ушкодження після попередньої зустрічі

    Після матчу з «Ворсклою» у «Динамо» двоє травмованих: півзахисники Віталій Буяльський і Денис Гармаш

    На наступний день після гри з «Ворсклою» у «Динамо» був вихідний, а у вівторок команда Олександра Хацкевича зібралася на своїй базі у Конча-Заспі.

    Там футболісти провели тренування відновлювального характеру.

    У ньому не брали участь два основні футболісти, які отримали у Полтаві пошкодження.

    Пропускали півзахисники збірної України Віталій Буяльський і Денис Гармаш.

    Гармаша турбує задня поверхня стегна, але ситуація не носить критичного характеру.

    Можливо, вже у середу він повернеться у загальну групу.

    Складніша травма у Буяльського – в одному з епізодів він отримав сильний удар по литці, утворилася гематома.

    Питання участі півзахисника киян у наступному матчі проти «Маріуполя» залишається відкритим.

    Нагадаємо, форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії.

    Джерело: zbirna.com

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