Двоє основних гравців «Динамо» можуть пропустити наступний поєдинок чемпіонату

В обох є певні ушкодження після попередньої зустрічі

Після матчу з «Ворсклою» у «Динамо» двоє травмованих: півзахисники Віталій Буяльський і Денис Гармаш На наступний день після гри з «Ворсклою» у «Динамо» був вихідний, а у вівторок команда Олександра Хацкевича зібралася на своїй базі у Конча-Заспі. Там футболісти провели тренування відновлювального



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Віталій Буяльський. Фото ФК «Динамо»

В обох є певні ушкодження після попередньої зустрічі

Після матчу з «Ворсклою» у «Динамо» двоє травмованих: півзахисники Віталій Буяльський і Денис Гармаш

На наступний день після гри з «Ворсклою» у «Динамо» був вихідний, а у вівторок команда Олександра Хацкевича зібралася на своїй базі у Конча-Заспі.

Там футболісти провели тренування відновлювального характеру.

У ньому не брали участь два основні футболісти, які отримали у Полтаві пошкодження.

Пропускали півзахисники збірної України Віталій Буяльський і Денис Гармаш.

Гармаша турбує задня поверхня стегна, але ситуація не носить критичного характеру.

Можливо, вже у середу він повернеться у загальну групу.

Складніша травма у Буяльського – в одному з епізодів він отримав сильний удар по литці, утворилася гематома.

Питання участі півзахисника киян у наступному матчі проти «Маріуполя» залишається відкритим.

Нагадаємо, форвард «Динамо» може повернутися в чемпіонат Болгарії.

Джерело: zbirna.com