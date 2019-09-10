Двоє спаринг-партнерів Усика виграли 54 бої при п’яти поразках на двох



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Усик із Маліком Скоттом і Райделлом Букером Фото із соцмереж

Українець має якісні спаринги

У рамках підготовки до бою з суринамцем Тайроном Спонґом екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик перейшов до роботи у спарингах.

Сьогодні Олександр виклав у соцмережі спільне фото зі своїми спаринг-партнерами, американськими бійцями Маліком Скоттом (38-3-1, 13 КО) та Райделлом Букером (26-2, 13 КО).

Треба сказати, що Маліком Скоттом Усик спарингував і раніше.

Бій між Усиком і Спонґом має відбутися 12 жовтня в Чикаґо (штат Іллінойс, США) і буде для Олександра дебютним у суперважкій категорії.

Читайте також: Дебют Усика в надважкій вазі 12 жовтня підтверджено