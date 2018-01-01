Двоє українців гарантували собі медалі на боксерському турнірі в Угорщині

Ігор Шевадзуцький і Тимур Беляк вийшли до півфінальної стадії змагань

У місті Дебрецен проходить міжнародний турнір з боксу «Меморіал Істван Боскаі», участь у якому беруть і представники збірної України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. За результатами чвертьфінальних поєдинків в активі збірної України дві перемоги, які, у свою чергу, гарантували українській команді медалі



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Фото взяте з ФБУ

Ігор Шевадзуцький і Тимур Беляк вийшли до півфінальної стадії змагань

У місті Дебрецен проходить міжнародний турнір з боксу «Меморіал Істван Боскаі», участь у якому беруть і представники збірної України.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами чвертьфінальних поєдинків в активі збірної України дві перемоги, які, у свою чергу, гарантували українській команді медалі цьогорічного розіграшу змагань.

До 1/2 стадії змагань пробилися Тимур Беляк (вагова категорія 64 кг) та Ігор Шевадзуцький (вагова категорія +91 кг).

Півфінальні поєдинки змагань провинні відбутися у п’ятницю, 9 лютого.

Беляк у 2015 році став чвертьфіналістом чемпіонату світу з боксу.

Водночас, Шевадзуцький відомий своїми виступами за «Українських отаманів» у боксерській лізі World Series Boxing (WSB).