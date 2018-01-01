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    Двоє українців гарантували собі медалі на боксерському турнірі в Угорщині

    Ігор Шевадзуцький і Тимур Беляк вийшли до півфінальної стадії змагань
    У місті Дебрецен проходить міжнародний турнір з боксу «Меморіал Істван Боскаі», участь у якому беруть і представники збірної України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. За результатами чвертьфінальних поєдинків в активі збірної України дві перемоги, які, у свою чергу, гарантували українській команді медалі
    • Сьогодні, 20:36
    • Розсилка
    Фото взяте з ФБУ
    Фото взяте з ФБУ

    Ігор Шевадзуцький і Тимур Беляк вийшли до півфінальної стадії змагань

    У місті Дебрецен проходить міжнародний турнір з боксу «Меморіал Істван Боскаі», участь у якому беруть і представники збірної України.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

    За результатами чвертьфінальних поєдинків в активі збірної України дві перемоги, які, у свою чергу, гарантували українській команді медалі цьогорічного розіграшу змагань.

    До 1/2 стадії змагань пробилися Тимур Беляк (вагова категорія 64 кг) та Ігор Шевадзуцький (вагова категорія +91 кг).

    Півфінальні поєдинки змагань провинні відбутися у п’ятницю, 9 лютого.

    Беляк у 2015 році став чвертьфіналістом чемпіонату світу з боксу.

    Водночас, Шевадзуцький відомий своїми виступами за «Українських отаманів» у боксерській лізі World Series Boxing (WSB).

    бокс Збірна України Угорщина
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