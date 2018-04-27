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    Двоє українців – у десятці найсильніших на ультрамарфоні 50km di Romagna

    В Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон
    25 квітня в Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон 50km di Romagna. На старт вийшли близько тисячі спортсменів, серед яких було й два українці – Євген Глива й Ігор Панченко. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. 50-кілометрова траса традиційно прокладена таким чином, що перша половина
    • 27 Квiтня, 09:31
    • Розсилка
    Фото: прес-служба ФЛАУ
    Фото: прес-служба ФЛАУ

    В Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон

    25 квітня в Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон 50km di Romagna. На старт вийшли близько тисячі спортсменів, серед яких було й два українці – Євген Глива й Ігор Панченко.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

    50-кілометрова траса традиційно прокладена таким чином, що перша половина забігу йде вгору, а зворотні 25 км - це майже «даунхілл».

    Основна боротьба розгорнулась між бігунами з Марокко, українцями, хорватами та італійцями. І запеклою вона була не лише через сильних суперників, а й через погодні умови: вже зранку в день старту було +27. Проте і Євген, і Ігор вибороли місця у першій десятці.

    Глива фінішував сьомим з результатом 3:16.16 год, а Панченко замкнув першу десятку (3:19.50 год).

    Переможець змагань, марокканець Тарік Бамаруф став єдиним, кому вдалося вибігти з трьох годин – 2:55.57.

    марафон легка атлетика
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