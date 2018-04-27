Двоє українців – у десятці найсильніших на ультрамарфоні 50km di Romagna
- 27 Квiтня, 09:31
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В Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон
25 квітня в Італії в провінції Романья пройшов уже 37-й за ліком ультрамарафон 50km di Romagna. На старт вийшли близько тисячі спортсменів, серед яких було й два українці – Євген Глива й Ігор Панченко.
Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
50-кілометрова траса традиційно прокладена таким чином, що перша половина забігу йде вгору, а зворотні 25 км - це майже «даунхілл».
Основна боротьба розгорнулась між бігунами з Марокко, українцями, хорватами та італійцями. І запеклою вона була не лише через сильних суперників, а й через погодні умови: вже зранку в день старту було +27. Проте і Євген, і Ігор вибороли місця у першій десятці.
Глива фінішував сьомим з результатом 3:16.16 год, а Панченко замкнув першу десятку (3:19.50 год).
Переможець змагань, марокканець Тарік Бамаруф став єдиним, кому вдалося вибігти з трьох годин – 2:55.57.