Двоє українських футболістів проходят перегляд в казахстанському клубі
- Сьогодні, 11:27
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Сергій Басов. Фото: fco.com.ua
Гравці вже встигли зіграти у контрольних матчах
Володимир Мазяр в Туреччині готує свій «Акжайик» до нового сезону.
У контрольних матчах фахівець переглядає ряд потенційних новачків.
Як повідомили в ефірі каналу «Футбол 1», в розташування казахстанської команди прибули Іван Матяж, який покинув хорватську «Істру» і Сергій Басов, попереднім клубом якого була «Олександрія».
Раніше повідомлялося, що Мазяр переглядав ряд українських футболістів, але поки офіційно контракт підписаний тільки з Андрієм Ткачуком.
Нагадаємо, що Мазяр очолював «Сталь» з лютого 2013 по січень 2016.
Джерело: ua-football.com