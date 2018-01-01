  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Двоє українських футболістів проходят перегляд в казахстанському клубі

    Гравці вже встигли зіграти у контрольних матчах
    Володимир Мазяр в Туреччині готує свій «Акжайик» до нового сезону. У контрольних матчах фахівець переглядає ряд потенційних новачків. Як повідомили в ефірі каналу «Футбол 1», в розташування казахстанської команди прибули Іван Матяж, який покинув хорватську «Істру» і Сергій Басов, попереднім клубом якого була
    • Сьогодні, 11:27
    • Розсилка
    Сергій Басов. Фото:&nbsp;<span>fco.com.ua</span>
    Сергій Басов. Фото: fco.com.ua

    Гравці вже встигли зіграти у контрольних матчах

    Володимир Мазяр в Туреччині готує свій «Акжайик» до нового сезону.

    У контрольних матчах фахівець переглядає ряд потенційних новачків.

    Як повідомили в ефірі каналу «Футбол 1», в розташування казахстанської команди прибули Іван Матяж, який покинув хорватську «Істру» і Сергій Басов, попереднім клубом якого була «Олександрія».

    Раніше повідомлялося, що Мазяр переглядав ряд українських футболістів, але поки офіційно контракт підписаний тільки з Андрієм Ткачуком.

    Нагадаємо, що Мазяр очолював «Сталь» з лютого 2013 по січень 2016.

    Джерело: ua-football.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ