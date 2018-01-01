Двоє українських футболістів проходят перегляд в казахстанському клубі

Гравці вже встигли зіграти у контрольних матчах

Володимир Мазяр в Туреччині готує свій «Акжайик» до нового сезону. У контрольних матчах фахівець переглядає ряд потенційних новачків. Як повідомили в ефірі каналу «Футбол 1», в розташування казахстанської команди прибули Іван Матяж, який покинув хорватську «Істру» і Сергій Басов, попереднім клубом якого була



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Сергій Басов. Фото: fco.com.ua

Гравці вже встигли зіграти у контрольних матчах

Володимир Мазяр в Туреччині готує свій «Акжайик» до нового сезону.

У контрольних матчах фахівець переглядає ряд потенційних новачків.

Як повідомили в ефірі каналу «Футбол 1», в розташування казахстанської команди прибули Іван Матяж, який покинув хорватську «Істру» і Сергій Басов, попереднім клубом якого була «Олександрія».

Раніше повідомлялося, що Мазяр переглядав ряд українських футболістів, але поки офіційно контракт підписаний тільки з Андрієм Ткачуком.

Нагадаємо, що Мазяр очолював «Сталь» з лютого 2013 по січень 2016.

Джерело: ua-football.com