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    Двоє українських шахістів поїдуть на Кубок світу в Росію

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    Руслан Пономарьов має щастя поїхати в Росію - Двоє українських шахістів поїдуть на Кубок світу в Росію
    Руслан Пономарьов має щастя поїхати в Росію
    Шахова Україна

    Таке право отримали Руслан Пономарьов і Антон Коробов

    Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила список учасників Кубку світу-2019 серед чоловіків, який відбудеться 9 вересня - 4 жовтня в Ханти-Мансійську (РФ).

    Україну там представлятимуть лише два гравці - харків'янин Антон Коробов і киянин Руслан Пономарьов. Це найменше представництво українців на Кубку світу за всю історію цього турніру.

    Всього у Кубку світу візьме участь 124 шахісти.

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