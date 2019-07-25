Двоє українських шахістів поїдуть на Кубок світу в Росію
Руслан Пономарьов має щастя поїхати в Росію
Шахова Україна
Таке право отримали Руслан Пономарьов і Антон Коробов
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила список учасників Кубку світу-2019 серед чоловіків, який відбудеться 9 вересня - 4 жовтня в Ханти-Мансійську (РФ).
Україну там представлятимуть лише два гравці - харків'янин Антон Коробов і киянин Руслан Пономарьов. Це найменше представництво українців на Кубку світу за всю історію цього турніру.
Всього у Кубку світу візьме участь 124 шахісти.