Дворазовий олімпійський чемпіон звинувачується в згвалтуванні

Разом з Лопесом звинувачується його старший брат

Дворазовий олімпійський чемпіон з тхеквондо американець Стівен Лопес тимчасово відсторонений від тренувань. Як повідомляє ESPN, Лопеса звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки. Разом з Лопесом звинувачується його старший брат і особистий тренер. Обидва звинувачення заперечують. Лопес вигравав золото на Іграх