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    Дворазовий олімпійський чемпіон звинувачується в згвалтуванні

    Разом з Лопесом звинувачується його старший брат
    Дворазовий олімпійський чемпіон з тхеквондо американець Стівен Лопес тимчасово відсторонений від тренувань. Як повідомляє ESPN, Лопеса звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки. Разом з Лопесом звинувачується його старший брат і особистий тренер. Обидва звинувачення заперечують. Лопес вигравав золото на Іграх
    • Сьогодні, 15:31
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    Стівен Лопес. Фото:&nbsp;NBC Olympics
    Стівен Лопес. Фото: NBC Olympics

    Разом з Лопесом звинувачується його старший брат

    Дворазовий олімпійський чемпіон з тхеквондо американець Стівен Лопес тимчасово відсторонений від тренувань.

    Як повідомляє ESPN, Лопеса звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки.

    Разом з Лопесом звинувачується його старший брат і особистий тренер. Обидва звинувачення заперечують.

    Лопес вигравав золото на Іграх 2000 року в Сіднеї і 2004 року в Афінах. Також він п'ять разів вигравав чемпіонати світу.

    тхеквондо згвалтування
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