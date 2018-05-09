Дворазовий олімпійський чемпіон звинувачується в згвалтуванні
- Сьогодні, 15:31
-
Розсилка
Стівен Лопес. Фото: NBC Olympics
Разом з Лопесом звинувачується його старший брат
Дворазовий олімпійський чемпіон з тхеквондо американець Стівен Лопес тимчасово відсторонений від тренувань.
Як повідомляє ESPN, Лопеса звинувачують в згвалтуванні. Заяву на спортсмена подали відразу чотири жінки.
Разом з Лопесом звинувачується його старший брат і особистий тренер. Обидва звинувачення заперечують.
Лопес вигравав золото на Іграх 2000 року в Сіднеї і 2004 року в Афінах. Також він п'ять разів вигравав чемпіонати світу.