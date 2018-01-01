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    Дворазовий переможець Дакара отримав важкі травми в аварії

    Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка
    У понеділок дворазовий переможець Дакара Нані Рома перекинувся на своєму Mini 4x4, коли до фінішу етапу залишався лише 1 кілометр із 296. Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка і звідти до англо-американської клініки в Лімі. Нані Рома - дворазовий переможець Дакара. У 2004 році він здобув перемогу у класі мотоциклів, а у 2014-му
    • Вчора, 21:43
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    Нані Рома. Фото: ASO
    Нані Рома. Фото: ASO

    Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка

    У понеділок дворазовий переможець Дакара Нані Рома перекинувся на своєму Mini 4x4, коли до фінішу етапу залишався лише 1 кілометр із 296.

    Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка і звідти до англо-американської клініки в Лімі.

    Нані Рома - дворазовий переможець Дакара.

    У 2004 році він здобув перемогу у класі мотоциклів, а у 2014-му - у класі позашляховиків.



    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт
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