Дворазовий переможець Дакара отримав важкі травми в аварії
- Вчора, 21:43
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Нані Рома. Фото: ASO
Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка
У понеділок дворазовий переможець Дакара Нані Рома перекинувся на своєму Mini 4x4, коли до фінішу етапу залишався лише 1 кілометр із 296.
Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка і звідти до англо-американської клініки в Лімі.
Нані Рома - дворазовий переможець Дакара.
У 2004 році він здобув перемогу у класі мотоциклів, а у 2014-му - у класі позашляховиків.
Nani Roma was able to finish stage 3 of the #Dakar2018 after crashing. He is now being taken care of— DAKAR RALLY (@dakar) 8 января 2018 г.
// @NaniRoma pudo acabar la etapa tras su accidente y esta cuidado por los equipos del #DakarPerú2018. pic.twitter.com/tAIrFm1umu
Джерело: ua.motorsport.com