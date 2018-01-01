Дворазовий переможець Дакара отримав важкі травми в аварії

Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка

У понеділок дворазовий переможець Дакара Нані Рома перекинувся на своєму Mini 4x4, коли до фінішу етапу залишався лише 1 кілометр із 296. Іспанця довелося евакуювати в аеропорт Іка і звідти до англо-американської клініки в Лімі. Нані Рома - дворазовий переможець Дакара. У 2004 році він здобув перемогу у класі мотоциклів, а у 2014-му